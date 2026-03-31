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Eboli, investe un cane e scappa: il video del pirata della strada finisce sui social

Shock a Eboli: un'auto scura travolge un cane davanti a casa e fugge. La proprietaria pubblica il video della videosorveglianza su Facebook: "Aiutatemi a trovarlo".

Antonio Elia

Un atto di crudeltà e noncuranza ha scosso la comunità di Eboli nelle ultime ore. Davanti al cancello di una villetta di zona, un cane è stato travolto da un’auto pirata che, dopo l’impatto, ha proseguito la sua corsa senza prestare il minimo soccorso.

L’incidente ripreso dalle telecamere

Tutto è accaduto sotto l’occhio vigile delle telecamere di videosorveglianza dell’abitazione. Dalle immagini, ora al vaglio e condivise sul web, si nota un’auto di colore scuro — presumibilmente una BMW — che transita nel vialetto e colpisce in pieno l’animale. Il conducente, nonostante l’urto, non ha accennato a fermarsi, dileguandosi in pochi secondi.

Lo sfogo sui social: “Grazie al bastardo”

La proprietaria del cane, sconvolta dopo aver visionato le registrazioni, ha deciso di denunciare l’accaduto pubblicamente. Il video è stato postato sulla nota pagina Facebook “Sei di Eboli se il Vero”, accompagnato da parole cariche di dolore e indignazione:

“Grazie al bastardo che ha investito il mio cane e nemmeno si è fermato”.

Apprensione per il cagnolino: è scomparso

Oltre alla rabbia per il gesto del conducente, cresce la preoccupazione per le sorti dell’animale. Secondo quanto riferito dalla proprietaria nei commenti al post, il cagnolino, subito dopo l’impatto, è fuggito via terrorizzato. Al momento non è stato ancora ritrovato, e si teme possa essere ferito o in stato di shock in una zona limitrofa.

La solidarietà dei cittadini non si è fatta attendere: centinaia i commenti di supporto e decine le condivisioni del video e dell’appello. L’intera comunità social si è mobilitata nella speranza che il piccolo possa essere rintracciato sano e salvo nelle prossime ore.

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