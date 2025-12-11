Eboli, incendio in un’abitazione a Grataglie: anziana salvata dalle fiamme dal figlio

Momenti di paura a Eboli per un incendio domestico. 83enne salvata dal tempestivo intervento del figlio Fabio. Il racconto del consigliere Adolfo Lavorgna.

Attimi di grande apprensione si sono vissuti nella mattinata di ieri nella frazione Grataglie, nel territorio comunale di Eboli. Un incendio domestico, scaturito improvvisamente, ha rischiato di trasformarsi in tragedia, minacciando la vita di un’anziana donna di 83 anni. Soltanto il provvidenziale intervento di un familiare ha evitato il peggio.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni effettuate, il rogo si è sviluppato a partire dalla canna fumaria dell’abitazione. Le fiamme hanno rapidamente intaccato parte della copertura, generando una densa nube di fumo che ha invaso le stanze in pochi istanti. L’anziana proprietaria, che in quel frangente si trovava sola in casa, non ha percepito l’imminente pericolo, rischiando di rimanere soffocata dalle esalazioni che avevano ormai saturato l’ambiente.

Il salvataggio tempestivo

La situazione si è risolta positivamente grazie alla presenza in zona del figlio della donna che si trovava nei paraggi per farle visita. L’uomo, accortosi di quanto stava accadendo, non ha esitato a intervenire nonostante la criticità del momento. Si è introdotto nell’abitazione, affrontando le fiamme e il fumo, riuscendo a portare la madre all’esterno e a spegnere il principio d’incendio prima che la situazione degenerasse irreparabilmente.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti i vigili del fuoco per effettuare le necessarie operazioni di messa in sicurezza dell’area e per verificare la stabilità dell’edificio dopo l’evento. Sebbene l’abitazione abbia riportato danni evidenti al tetto, la struttura è stata salvaguardata e, soprattutto, l’incolumità dell’anziana è stata preservata grazie alla prontezza di riflessi del figlio.

