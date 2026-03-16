Eboli, il movimento giovanile diventa realtà associativa: nasce “Valore Futuro APS”

Il panorama dell’associazionismo ebolitano si arricchisce di una nuova e strutturata realtà. Dopo un percorso iniziato nel settembre 2022 come movimento spontaneo, Valore Futuro ha ufficializzato il proprio passaggio ad Associazione di Promozione Sociale (APS). La decisione, maturata nel febbraio 2026, rappresenta l’evoluzione naturale di un progetto che ha saputo aggregare giovani e cittadini attorno all’obiettivo comune della valorizzazione del territorio.

Un progetto apolitico al servizio della comunità

L’Associazione si presenta con una fisionomia ben delineata: un ente rigorosamente apolitico il cui operato è orientato esclusivamente al raggiungimento delle finalità sociali definite nel proprio statuto. La trasformazione in APS permetterà al gruppo di agire con maggiore incisività nel tessuto cittadino, focalizzando le proprie energie su progetti sociali e tematiche socioculturali di rilievo.

Secondo quanto dichiarato dai promotori, il passaggio formale è stato dettato dalla crescita costante del gruppo e dalla necessità di dare una veste giuridica alle tante persone che hanno creduto e continuano a credere nel progetto.

Aggregazione e competenza per il rilancio del territorio

L’ambizione di Valore Futuro è quella di trasformarsi in un vero e proprio motore di aggregazione capace di coinvolgere l’intera popolazione di Eboli. La visione dell’associazione si poggia su pilastri fondamentali quali l’inclusione, la progettualità e la competenza tecnica dei propri membri, elementi considerati essenziali per incidere positivamente sul destino della comunità locale.

Dalle parole dei fondatori emerge chiaramente la missione dell’ente: “Valore Futuro è aggregazione, inclusione, competenza e progettualità, ma soprattutto rappresenta un gruppo di persone animato da entusiasmo e desideroso di conferire Valore non solo al proprio Futuro ma a quello del nostro territorio”.

La struttura organizzativa: un direttivo di undici membri

A testimonianza dell’ampia partecipazione e del desiderio di condivisione delle responsabilità, l’associazione ha nominato un consiglio direttivo composto da undici membri. La guida di Valore Futuro APS è affidata al Presidente Cosimo Marino, affiancato dai Vicepresidenti Francesco Del Vecchio e Christopher Mastrolia.

Completano l’organigramma il Segretario Francesco Bufano, il Tesoriere Gianfranco De Nigris e i componenti del direttivo Rosa D’amato, Federica Perruso, Pierfrancesco Savi, Vito Bisogno e Salvatore Vivolo. Una squadra eterogenea pronta a tradurre l’entusiasmo iniziale in azioni concrete per la città.