Eboli, il Liceo “Gallotta” conquista il primo premio provinciale con un progetto di riqualificazione scolastica

Grande soddisfazione per il Liceo Scientifico “Gallotta” di Eboli, che si è aggiudicato il primo premio provinciale nella sezione Licei dell’VIII edizione del concorso “Storie di Alternanza e Competenze”, promosso dalla Camera di Commercio di Salerno.

Il progetto

Il racconto multimediale “Riqualificazione e valorizzazione degli ambienti scolastici”, realizzato nell’ambito dei Percorsi di Formazione Scuola Lavoro, ex PCTO, dell’anno scolastico 2024/2025, ha totalizzato il punteggio massimo di 100/100, distinguendosi per originalità, spirito di squadra e impatto educativo.

Il progetto ha visto il coinvolgimento delle classi 5F, 5G e 5E, “guidate” dalle docenti Diana Naponiello, M. Gabriella Caponigri e Angela Di Fiore, in collaborazione con il Gruppo Archeologico Ebolitano, partner esterno dell’iniziativa. Il video è stato curato dal videomaker Valerio Mazza.

Gli studenti, con passione e creatività, hanno realizzato interventi di riqualificazione degli ambienti scolastici che hanno interessato le porte delle aule, le librerie, la scala d’ingresso e la sala docenti, restituendo agli spazi un nuovo volto e un forte valore simbolico: la scuola come luogo di bellezza condivisa e partecipata.

Le fasi successive

Il liceo scientifico “Gallotta” accede ora alla fase nazionale del concorso, che culminerà nella cerimonia di premiazione prevista a Verona, il 27 novembre 2025, nell’ambito del Salone “Job&Orienta” dedicato all’orientamento, alla formazione e al lavoro.

“Questo riconoscimento – osserva la dirigente scolastica Anna Gina Mupo – premia l’impegno dei nostri studenti e dei docenti che hanno saputo coniugare competenze, creatività e senso civico.

La riqualificazione degli spazi è diventata un’esperienza formativa autentica, capace di trasformare la scuola in una comunità di cura, partecipazione e responsabilità condivisa”.

Un risultato che testimonia il valore educativo del PCTO e la capacità del Liceo “Gallotta” di coniugare formazione, creatività e cittadinanza attiva, valorizzando il protagonismo degli studenti e il lavoro sinergico dei docenti.