Eboli, il bilancio 2025 della Polizia Municipale: più controlli, sicurezza stradale e lotta agli illeciti

Un anno intenso e complesso quello del 2025 per la Polizia Municipale di Eboli, impegnata quotidianamente, 365 giorni l’anno, nella tutela della sicurezza urbana, stradale e ambientale su un territorio vasto e in continua trasformazione. È quanto emerge dalla relazione ufficiale sullo stato del Corpo, presentata in occasione della festa di San Sebastiano Martire, patrono della Polizia Locale.

Il report

Nel corso dell’anno sono stati realizzati 3.948 servizi, con un forte impegno legato anche alla gestione di grandi cantieri infrastrutturali, eventi civili, religiosi, sportivi e musicali di rilievo nazionale. Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza stradale: 10.038 infrazioni accertate, 183 incidenti rilevati – di cui 72 con feriti e nessun decesso – e 1.743 punti patente decurtati, quasi il doppio rispetto al 2024.Significativi anche i risultati sul fronte del controllo del territorio: censiti e monitorati 91 siti interessati da sversamenti abusivi, con un’intensa attività di contrasto agli illeciti ambientali ed edilizi. Effettuati 291 sopralluoghi, rilevati 30 abusi edilizi, con 7 sequestri penali, oltre a 5 sequestri di discariche e controlli su impianti non in regola. Cresce l’uso delle tecnologie: rafforzata la videosorveglianza con 91 telecamere attive, di cui 12 per la lettura targhe.

Un lavoro corale sotto la guida del comandante De Sanctis

Complessivamente sono stati 4.028 gli interventi gestiti dalla Centrale Operativa. Importante anche l’attività di polizia giudiziaria, con 37 comunicazioni di reato, oltre 2.000 accertamenti anagrafici e 121 notifiche dell’Autorità Giudiziaria. Infine, fondamentale il contributo del Gruppo Comunale di Protezione Civile, con migliaia di ore dedicate a emergenze, incendi boschivi e allerte meteo. Un lavoro corale, come sottolineato dal comandante Ten. Col. Daniele Avv. De Sanctis, che conferma l’impegno costante della Polizia Municipale al servizio della comunità ebolitana.

Il tutto in sinergia con l’amministrazione guidata dal sindaco Mario Conte e sotto il costante impulso dell’assessore Antonio Corsetto, che in questo mese però è sospeso dalla delega come gli altri componenti di giunta.