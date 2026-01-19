Eboli, guida ubriaco tra i runner: denunciato 43enne

Momenti di paura in viale delle Olimpiadi ad Eboli, dove un uomo alla guida della propria auto ha sfrecciato ad alta velocità mettendo in pericolo gli sportivi che stavano correndo lungo il viale.

L’inseguimento e l’identificazione

Si tratta di un cittadino indiano di 43 anni, fermato dalla polizia municipale agli ordini del comandante De Sanctis, dopo un breve inseguimento. Gli agenti hanno riscontrato che l’uomo guidava in evidente stato di ebbrezza.

Il conducente si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test ed è stato denunciato ai sensi dell’articolo 186, comma 7, del Codice della Strada.

Le conseguenze

Ora rischia l’arresto da sei mesi a un anno, un’ammenda tra 1.500 e 6.000 euro, la sospensione della patente per due anni, la perdita di 10 punti e il sequestro del veicolo ai fini della confisca.

Sarà il Prefetto a valutare un’eventuale revoca definitiva della patente. L’uomo è noto nella comunità straniera locale anche per la sua attività di mediatore culturale.