Eboli: guardia di finanza sequestra un autolavaggio

Una importante operazione è stata messa a segno dalle Fiamme Gialle del comando di via Cefalonia di Eboli.

I militari della Guardia di Finanza dopo un accurato intervento hanno apposto i sigilli ad un autolavaggio, nei pressi di viale Tavoliello, non in regola con tutte le autorizzazioni amministrative richieste.

L’attività

Stando a quanto si apprende i militari delle Fiamme Gialle avrebbero svolto una serie di accertamenti e riscontrato la mancanza dell’autorizzazione unica ambientale, l’assenza della documentazione per impatto acustico e varie altre irregolarità amministrative per lo svolgimento dell’attività.

Riscontrate le irregolarità i militari hanno apposto i sigilli all’immobile.

Sanzioni amministrative per i gestori dell’attività che, nonostante fossero iscritti alla Camera di Commercio per una diversa attività, praticavano quella per l’autolavaggio in maniera abusiva.

Inoltre, i militari hanno contestato anche il cambio di destinazione d’uso per l’immobile. Nel retrobottega a quanto pare era stato allestito un angolo abitazione con condizioni igienico sanitarie discutibili.

Il blitz delle Fiamme Gialle arriva dopo diverse segnalazioni inoltrate dai residenti della zona i quali lamentavano rumori assordanti e stranezze varie.

Prosegue sul territorio comunale l’azione di controllo e di contrasto alle irregolarità da parte delle forze dell’ordine.