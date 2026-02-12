Eboli, «grazie per il furto del tavolino e dei tre sgabelli»: la denuncia ironica di un barista del centro

Un furto insolito, ad Eboli, raccontato con sarcasmo e amarezza. È quanto denunciato sui social dal titolare di un bar del centro, che nelle scorse ore ha affidato a un post su Facebook il suo sfogo dopo aver scoperto la scomparsa dell’arredo esterno del locale.

Lo sfogo social

«Grazie per il furto del tavolino e dei tre sgabelli avanti al mio locale. Immaginando che possa esserti servito come ombrello data la pioggia battente», ha scritto il barista, scegliendo l’ironia per segnalare l’accaduto e attirare l’attenzione di clienti e cittadini.

I fatti

Il furto sarebbe avvenuto durante il maltempo con le strade del centro quasi deserte. Davanti al bar, del tavolino e dei tre sgabelli non c’era più traccia. Un gesto che, al di là del valore economico, ha colpito il titolare soprattutto per il disagio causato all’attività. Il post ha rapidamente raccolto commenti e condivisioni, tra solidarietà, battute amare e indignazione. Molti utenti hanno espresso vicinanza al commerciante, sottolineando come episodi di questo tipo rappresentino un problema sempre più diffuso per le attività del centro storico.

Un furto piccolo solo in apparenza, ma che riaccende il dibattito sulla sicurezza e sul rispetto del lavoro altrui, anche nei gesti quotidiani più semplici, come un tavolino lasciato fuori da un bar.