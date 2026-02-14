Eboli: giunta ancora in alto mare, da Palazzo di Città nessuna novità

Situazione ancora di stallo a Eboli, dove la crisi della giunta comunale non trova, al momento, una soluzione. Nella serata di ieri si sono rincorse voci su una possibile svolta imminente, ma alla prova dei fatti nulla di concreto è emerso.

Ancora nessuna novità

Il sindaco Mario Conte aveva annunciato novità “nelle prossime ore”, ma la fumata, almeno per ora, resta nera. Continuano le indiscrezioni su un possibile rimpasto: si parla di un cambio degli assessori, sacrificando Nadia La Brocca all’Ambiente e Katia Cennamo alla Pubblica Istruzione, ma anche in questo caso non ci sono conferme ufficiali.

Attesa per il consiglio comunale del 24 febbraio

Intanto il tempo stringe. Il 24 febbraio si avvicina e il Consiglio comunale dovrà essere convocato per discutere e approvare il bilancio. In assenza di un accordo politico e dell’approvazione del documento contabile, il rischio concreto è quello del commissariamento dell’ente. Una corsa contro il tempo che tiene la città con il fiato sospeso.