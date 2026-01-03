Eboli, gif hot sulla chat di classe: genitori indignati

A Eboli, una chat WhatsApp utilizzata da un gruppo di ragazzini – presumibilmente undicenni – è finita al centro di un caso che sta facendo discutere. Il gruppo, nato per scambiarsi compiti e comunicazioni scolastiche, è stato infatti utilizzato per condividere una gif dal contenuto sessualmente esplicito, del tutto inadatta all’età.

L’indignazione dei genitori

Il gruppo, gestito, pare da una undicenne e privo di supervisione adulta, ha suscitato indignazione tra genitori, insegnanti ed autorità. Il fatto si è diffuso in città, lasciando tutti sgomenti. L’episodio ha evidenziato la vulnerabilità dei minori e la necessità di maggiore controllo, in un mondo sempre più informatizzato.

Il caso di Eboli riapre il dibattito sull’importanza di un’educazione digitale che coinvolga scuola e famiglie, con l’obiettivo di fornire ai ragazzi competenze e regole chiare per un uso sicuro e responsabile della tecnologia.