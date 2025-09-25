Eboli, ExpoSele: inaugurata la fiera agroalimentare con oltre 80 espositori. Presente il Governatore De Luca

Con una cerimonia di inaugurazione partecipata da amministratori locali, funzionari, dirigenti, imprenditori e organi di stampa, ha preso ufficialmente il via ExpoSele 2025, la fiera dedicata all’agroalimentare in programma dal 25 al 27 settembre a Eboli. Un momento istituzionale al quale hanno preso parte, accanto al Sindaco di Eboli Mario Conte, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Tre giorni dedicati all’agroalimentare

Dal 25 al 27 settembre 2025, con ingresso gratuito e orario 10:00–18:00, ExpoSele ospita oltre 80 espositori provenienti dalla Piana del Sele e dal Sud Italia. L’offerta comprende eccellenze DOP e IGP, imprese innovative, startup e buyer internazionali, con un programma ricco di incontri B2B, talk tematici e showcooking.

Promotori e patrocinatori dell’iniziativa

L’iniziativa è promossa dal Comune di Eboli e organizzata dal Comitato di Scopo ExpoSele 2025, con il patrocinio di:

Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Agenzia ICE; Regione Campania; Provincia di Salerno; Casa del Made in Italy; Città di Eboli; Camera di Commercio di Salerno; Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano

Mostra fotografica e valorizzazione del territorio

In contemporanea all’allestimento fieristico sarà visitabile la mostra fotografica “Attraverso la storia”, un viaggio nella memoria della Fiera Campionaria di Eboli attraverso foto d’epoca.

ExpoSele 2025: vetrina e laboratorio di innovazione

ExpoSele 2025 si propone come vetrina delle eccellenze agroalimentari e laboratorio di innovazione, con un’offerta che spazia dai prodotti tipici ai macchinari per l’agricoltura, dalla presentazione dei prodotti ai percorsi formativi per le imprese orientate ai mercati esteri.