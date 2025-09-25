Eboli, ExpoSele: inaugurata la fiera agroalimentare con oltre 80 espositori. Presente il Governatore De Luca

La fiera dedicata all’agroalimentare è programma dal 25 al 27 settembre a Eboli

A cura di Silvana Scocozza

Con una cerimonia di inaugurazione partecipata da amministratori locali, funzionari, dirigenti, imprenditori e organi di stampa, ha preso ufficialmente il via ExpoSele 2025, la fiera dedicata all’agroalimentare in programma dal 25 al 27 settembre a Eboli. Un momento istituzionale al quale hanno preso parte, accanto al Sindaco di Eboli Mario Conte, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Tre giorni dedicati all’agroalimentare

Dal 25 al 27 settembre 2025, con ingresso gratuito e orario 10:00–18:00, ExpoSele ospita oltre 80 espositori provenienti dalla Piana del Sele e dal Sud Italia. L’offerta comprende eccellenze DOP e IGP, imprese innovative, startup e buyer internazionali, con un programma ricco di incontri B2B, talk tematici e showcooking.

Promotori e patrocinatori dell’iniziativa

L’iniziativa è promossa dal Comune di Eboli e organizzata dal Comitato di Scopo ExpoSele 2025, con il patrocinio di:

Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Agenzia ICE; Regione Campania; Provincia di Salerno; Casa del Made in Italy; Città di Eboli; Camera di Commercio di Salerno; Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano

Mostra fotografica e valorizzazione del territorio

In contemporanea all’allestimento fieristico sarà visitabile la mostra fotografica “Attraverso la storia”, un viaggio nella memoria della Fiera Campionaria di Eboli attraverso foto d’epoca.

ExpoSele 2025: vetrina e laboratorio di innovazione

ExpoSele 2025 si propone come vetrina delle eccellenze agroalimentari e laboratorio di innovazione, con un’offerta che spazia dai prodotti tipici ai macchinari per l’agricoltura, dalla presentazione dei prodotti ai percorsi formativi per le imprese orientate ai mercati esteri.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Ettore Bellelli

Coldiretti Campania: oltre 500 agricoltori in marcia verso Bari per difendere il grano Made in Italy

Oltre cinquecento agricoltori di Coldiretti Campania parteciperanno domani, a Bari, alla manifestazione…

Comunicato Stampa
Comunicato Stampa
Flora Santoro

Salento, scuolabus senza autorizzazioni: la richiesta della minoranza

La consigliera comunale di minoranza Flora Santoro, del gruppo “Il Sole”, ha…

Chiara Esposito
Chiara Esposito
Poste Italiane

Poste Italiane: al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio di San Gregorio Magno

Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso…

Comunicato Stampa
Comunicato Stampa

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.