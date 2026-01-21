Eboli, encomi alla Polizia Municipale: premiati gli interventi contro spaccio e violenza

In occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, si è svolta la cerimonia ufficiale per il conferimento degli encomi solenni al personale della Polizia Municipale di Eboli e ai volontari della Protezione Civile. L’evento ha rappresentato un momento di riconoscimento pubblico per coloro che si sono distinti in operazioni di particolare rilievo per la sicurezza urbana e la tutela della legalità nel corso dell’ultimo anno.

Operazioni contro il narcotraffico e il degrado

Il primo riconoscimento, firmato dal Sindaco, è stato assegnato per un’importante operazione di polizia conclusasi il 20 novembre 2025. L’attività ha permesso l’individuazione e il fermo di soggetti stranieri ricercati per reati gravi e coinvolti in attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per questa operazione hanno ricevuto l’encomio il tenente colonnello Daniele De Sanctis, il sottotenente Damiano Iula, il maresciallo Raffaele Cerullo, l’agente Francesco Lembo, l’assistente Ramona Russo, il maresciallo Alfonso La Corte e l’assistente capo Alfonso Piano.

Interventi di contrasto alla violenza di genere

Particolare rilievo è stato dato agli interventi legati alla protezione delle fasce deboli. Il sottotenente Damiano Iula e l’assistente capo Alfonso Piano sono stati insigniti di un secondo encomio per un’operazione del 30 giugno 2024. In quell’occasione, gli agenti hanno tratto in arresto un individuo pericoloso responsabile di violenza di genere, sequestro di persona e riduzione in schiavitù, riuscendo a liberare la vittima e a trasferirla in una struttura protetta.

Un simile riconoscimento è stato attribuito al maresciallo Rosaria Micillo e all’assistente Massimo Cembalo per i fatti del 6 dicembre 2025. I due operatori sono intervenuti in flagranza di reato per interrompere episodi di violenza e maltrattamenti in famiglia, garantendo la messa in sicurezza della persona offesa.

Tutela dell’ambiente e contrasto ai furti

La sicurezza del territorio è passata anche attraverso la lotta ai reati ambientali e contro il patrimonio. Il 29 agosto 2025, il tenente colonnello De Sanctis, l’assistente capo Piano e l’agente Antonio Cicalese hanno sorpreso alcuni soggetti intenti allo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi tramite incendio, intervenendo prontamente in flagranza.

Sul fronte del contrasto alla microcriminalità, gli agenti Francesco Lembo e Patrizia Salimbene sono stati premiati per un intervento avvenuto il 15 maggio 2025. Dopo un inseguimento, i due sono riusciti a bloccare il responsabile di un furto aggravato, procedendo al recupero integrale della refurtiva.

Benemerenze per il volontariato di protezione civile

Oltre agli operatori in divisa, l’amministrazione ha voluto omaggiare l’impegno dei volontari della Protezione Civile Città di Eboli che hanno garantito una presenza costante sul territorio.

Sono stati consegnati attestati di benemerenza basati sul monte ore di servizio prestato: Saverio De Caro (600 ore), Cosimo Masturzo (oltre 300), Giovanna Sica (oltre 300), Giovanni Vinciguerra (oltre 100), Giuseppe Grasso (oltre 100) e Damiano Faccenda (oltre 100). La cerimonia si è conclusa con l’espressione della gratitudine cittadina verso tutti i premiati per il fondamentale servizio svolto a favore della collettività.