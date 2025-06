Eboli, discariche abusive: entra in azione il sistema E-killer lungo la fascia costiera

Il comune di Eboli ha intensificato le operazioni di contrasto all’abbandono dei rifiuti, con l’introduzione del sistema di videosorveglianza E-Killer, un dispositivo tecnologico di ultima generazione in dotazione alla Polizia Municipale. Le ultime operazioni hanno interessato la fascia costiera di Marina di Eboli, dove il fenomeno delle discariche abusive aveva raggiunto livelli preoccupanti.

Le sanzioni

Grazie al sistema E-Killer, sono stati individuati e sanzionati numerosi trasgressori, prevalentemente residenti nei comuni di Eboli, Capaccio e Battipaglia. In via dei Salici, area critica del quartiere Campolongo, sono state elevate 10 sanzioni amministrative da 216 euro ciascuna, in base all’art. 15, comma 1f, del Codice della Strada, per imbrattamento della carreggiata. Le infrazioni più comuni hanno riguardato l’abbandono di rifiuti urbani e lo scarico di rifiuti speciali in aree non autorizzate.

L’importanza della videosorveglianza

Il Comandante De Sanctis, con il supporto operativo dei suoi agenti, ha confermato l’efficacia dello strumento: le immagini acquisite hanno permesso ore di analisi e riscontri utili per la repressione del fenomeno. La Sarim si è occupata del ripristino dei luoghi interessati.

L’Amministrazione, guidata dal Sindaco Mario Conte, ha annunciato l’arrivo di 10 nuove foto-trappole, richieste dall’Assessore all’Ambiente Nadia La Brocca e programmate con l’Assessore alla Polizia Municipale Antonio Corsetto. Le nuove apparecchiature, di piccole dimensioni e facilmente mimetizzabili, saranno collocate nei punti più sensibili al fenomeno.

«Sarà un potente deterrente contro l’inciviltà di alcuni residenti e dei soggetti provenienti da altre località», ha dichiarato il sindaco Mario Conte.

Appello alla cittadinanza

L’amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare attivamente, segnalando episodi sospetti alla Polizia Municipale al numero 0828361515. Le segnalazioni possono contribuire a individuare rapidamente i responsabili degli sversamenti.

Corsetto: “Stop agli appelli, ora si agisce”

L’Assessore Antonio Corsetto ha confermato l’efficacia del sistema: «Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti grazie al sistema E-Killer. Questo strumento si è rivelato fondamentale per contrastare un fenomeno inaccettabile come l’abbandono dei rifiuti». Ha poi ringraziato il Comandante De Sanctis per aver dotato il comando di questa importante tecnologia, sottolineando che il presidio continuerà su tutto il territorio, dal centro storico alla fascia costiera.