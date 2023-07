Eboli: disagi e disservizi. Interruzione erogazione idrica, ecco quando

Dopo lo stop dei giorni scorsi soprattutto nelle zone periferiche, tornano nuovi disagi per i residenti di zona Prato, Via Cupe Superiore e via Cupe Inferiore, Via Serracapilli, Via San Vito Martire, zona Cioffi, zona Santa Cecilia e zona Litoranea ad Eboli. L’interruzione partirà alle ore 22:00 del 1° agosto e fino alle ore 6:00 del 2 agosto. Lavori di manutenzione straordinaria interesseranno la rete idrica ubicata in via Vito Santimone e in via S.S. 18 località Cioffi e l’ASIS sospenderà il servizio in varie zone del paese.

Le raccomandazioni dell’Ente

L’amministrazione comunale intanto richiama i cittadini ad essere responsabili rispetto all’uso e al consumo di acqua potabile e invita tutti a ridurre i consumi e a privilegiare gli utilizzi idropotabili ed igienico-sanitari delle risorse, evitando sprechi.

Le criticità

Solo qualche giorno fa lo stesso intervento aveva interessato le stesse zone del paese ma evidentemente il danno è più importante di quanto si era immaginato. Tecnici a lavoro per scongiurare ulteriori disagi alla cittadinanza.