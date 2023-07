Eboli: guasto alla condotta idrica che attraversa le zone periferiche ebolitane. L’erogazione di acqua potabile sarà sospesa, ecco fino a quando

Fino alle ore 6 del 28 luglio, l’erogazione dell’acqua potabile sarà sospesa nelle zone periferiche ebolitane per un guasto alla condotta idrica. La comunicazione ufficiale porta la firma dell’Asis l’azienda speciale idrica salernitana che si occupa della gestione e della manutenzione della rete idrica anche sul territorio comunale ebolitano.

Per via di un guasto e per permettere lavori urgenti ed importanti di manutenzione l’interruzione dell’erogazione idrica, sarà necessaria fino alle ore 6 del 28 luglio.

Diverse le zone ebolitane di periferia interessate dal disagio

Per consentire lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica, l’ASIS sospenderà il servizio nelle seguenti aree: Zona Prato, Via Cupe Superiore e via Cupe Inferiore, Via Serracapilli, Via San Vito Martire, Zona Cioffi, Zona Santa Cecilia e Zona Litoranea.

Le raccomandazioni

“Si invitano tutti i cittadini a ridurre i consumi e a privilegiare gli utilizzi idropotabili ed igienico-sanitari delle risorse, evitando sprechi” è l’appello lanciato anche dal Comune di Eboli per evitare ulteriori disagi alla cittadinanza.