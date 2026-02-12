Eboli, crollo di calcinacci in un alloggio popolare: donna finisce in ospedale

Paura questa mattina a Eboli, dove intorno alle 10.30 si è verificato un crollo di calcinacci dal soffitto all’interno di un appartamento ACER situato in via Luigi Einaudi, nel rione Pescara. Per cause ancora in corso di accertamento, alcuni frammenti di intonaco si sono improvvisamente staccati dal soffitto dell’abitazione, colpendo una donna di 49 anni che si trovava all’interno dell’appartamento al momento del cedimento. Pare che sabato degli operai dell’Ente fossero intervenuti per dei piccoli lavori dopo sollecito dei residenti.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i soccorritori dell’ambulanza che hanno prestato le prime cure alla donna prima di trasportarla in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi, ma i sanitari hanno ritenuto necessario il ricovero per ulteriori controlli. Avviate le verifiche per accertare le responsabilità e lo stato di sicurezza dell’immobile, mentre cresce la preoccupazione tra i residenti della zona per le condizioni strutturali degli alloggi