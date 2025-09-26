Eboli: controlli della polizia municipale, daspo sanzioni e sequestri

Continuano le azioni mirate della Polizia Municipale di Eboli, guidata dal Comandante Daniele De Sanctis e nelle ultime ore è stato sanzionato e denunciato un Italiano, con una sanzione di mille euro.

L’uomo è stato sorpreso mentre svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivo a piazzale Lombardi, parcheggio dell’Asl.

Il soggetto inoltre manifestava una condotta lesiva.

Scatta il Daspo

Gli agenti della Polizia Locale hanno applicato il Daspo, con verbale di allontanamento, come da regolamento di Polizia Urbana e segnalazione alla Questura.

Oltre a svolgere l’attività abusiva taglieggiava i cittadini con minacce e molestie.

Monopattino elettrici e sanzioni

Gli Agenti della Polizia Locale, in questi giorni, hanno proseguito anche nuovi controlli a bici e monopattini elettrici. Nella zona di Piazza della Repubblica, è stato fermato un ragazzo di 13 anni, Italiano, alla guida di un velocipede (monopattino), senza indossare il regolare e previsto casco di protezione. È stato sanzionata la mamma in quanto obbligata in solido.

Soddisfatto l’Assessore Antonio Corsetto «le azioni continuano, senza sosta e ringrazio di questo il Comandante De Sanctis e gli Agenti della Polizia Municipale per il controllo del territorio, per garantire la sicurezza dei cittadini. Nel frattempo si continua a monitorare e sanzionare per il deposito dei rifiuti nelle strade cittadine, con ottimi risultati».