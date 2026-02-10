Eboli: Controlli a tappeto della Polizia Municipale a Santa Cecilia.

Prosegue l’attività di monitoraggio e sicurezza del territorio disposta dal Comando di Polizia Municipale di Eboli guidata dal tenente Colonnello Daniele De Sanctis.
I controlli
Nella serata odierna, gli agenti hanno effettuato un posto di controllo mirato nella frazione di Santa Cecilia, focalizzandosi sulla sicurezza stradale e il decoro urbano.
L’operazione ha portato al rilevamento di diverse infrazioni al Codice della Strada e all’adozione di misure di sicurezza urbana.
L’esito delle attività
Questo il dettaglio degli interventi:
- Guida senza patente (Art. 116): Elevata una sanzione per mancanza dei requisiti necessari alla guida.
- Circolazione con patente estera non valida (Art. 135): Sanzionato un cittadino di nazionalità indiana, residente in Italia da oltre 10 anni, che circolava con un titolo di guida straniero non convertito, in violazione delle norme vigenti per i residenti di lungo periodo.
- Mancanza di copertura assicurativa (Art. 193): Sequestrati due veicoli trovati privi della regolare assicurazione RCA obbligatoria, a tutela della sicurezza degli altri utenti della strada.
- Sicurezza Urbana: Nell’ambito dell’attività di contrasto al degrado, è stato emesso un provvedimento di Daspo Urbano (allontanamento) nei confronti di un soggetto che impediva la libera fruizione degli spazi pubblici. “Questi controlli rappresentano un segnale di presenza costante sul territorio, in particolare nelle aree periferiche come Santa Cecilia,” commentano dal Comando. “L’obiettivo non è solo sanzionatorio, ma volto a garantire il rispetto delle regole base della convivenza civile e della sicurezza stradale.”
I controlli della Polizia Municipale continueranno con cadenza regolare su tutto il territorio comunale nelle prossime settimane.