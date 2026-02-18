Eboli: consiglieri di opposizione occupano simbolicamente l’aula consiliare

Nel corso del pomeriggio, i consiglieri di opposizione del comune di Eboli, hanno occupato, simbolicamente, l’aula consiliare. L’iniziativa, pacifica, è servita a richiamare l’attenzione sulla crisi amministrativa in corso e a chiedere un consiglio comunale urgente per fare chiarezza sul futuro dell’ente.

La protesta

Al centro della protesta, l’incertezza sull’approvazione del bilancio e sulla crisi amministrativa che dura da due mesi. Un passaggio considerato decisivo per garantire la continuità amministrativa e l’operatività dei servizi. «È necessario sapere se esistono ancora le condizioni politiche per approvare il bilancio – hanno ribadito i rappresentanti dell’opposizione – oppure se si intenda prendere atto dell’impasse».

L’appello

In assenza di una maggioranza in grado di assumersi la responsabilità del voto contabile, la richiesta è quella di “andare a votare”, restituendo la parola ai cittadini. L’occupazione si è conclusa dopo pochi minuti, senza disordini, ma con l’obiettivo dichiarato di sollecitare una risposta istituzionale rapida.

Consiglio comunale convocato per il 23 febbraio

Risposta fornita dal presidente del consiglio Cosimo Brenga che ha annunciato la convocazione del consiglio il 23 alle 18:30.