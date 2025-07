Eboli: consigliere Norma chiede presidio di Polizia all’ingresso di Eboli

Il consigliere comunale Giuseppe Norma di Forza Italia propone un intervento urgente per la presenza della polizia municipale presso lo svincolo autostradale di Eboli nel periodo estivo.

Le motivazioni della richiesta

Giuseppe Norma pone l’attenzione su una serie di problematiche e chiarisce: «Dopo anni di attese, lo svincolo autostradale di Eboli sarà finalmente interessato da un importante intervento di ammodernamento, grazie all’impegno concreto del gruppo consiliare di Forza italia Eboli e al costante dialogo con il Governo centrale, in particolare con I’On. Tulio Ferrante, Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale intervento rappresenta un passo fondamentale per migliorare la viabilità, la sicurezza e la funzionalitia della nostra rete stradale».

Per il consigliere Norma considerato che «Durante il periodo estivo, lo svincolo autostradale di Eboli è soggetto a un notevole incremento del traffico veicolare, dovuto a: flussi turistici diretti verso le località costiere e i paesi dell’entroterra; numerose manifestazioni estive organizzate in comuni limitrofi che attraggono visitatori provenienti da tutta la regione; il rientro temporaneo degli ebolitani che lavorano fuori città, particolarmente concentrato nei fine settimana e nei giorni festivi. Questa situazione, soprattutto nelle fasce orarie di punta, genera congestione stradale e condizioni di potenziale pericolo per automobilisti e pedoni; Una presenza visibile e costante della Polizia Municipale nello snodo viario rappresenterebbe un’azione concreta ed efficace per regolare il traffico, prevenire incidenti e migliorare la sicurezza».

La proposta

Norma propone alla Giunta comunale e al comandante della Polizia Municipale: «Di istituire, con urgenza e per tutta la durata del periodo estivo, una presenza fissa di pattuglie della Polizia Municipale presso lo svincolo autostradale di Eboli, in particolare nelle fasce orarie di maggiore afflusso (indicativamente dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 21:00); Di valutare forme di collaborazione interistituzionale o impiego di personale ausiliario in supporto, qualora vi siano limiti di organico; Di affiancare tale presidio con strumenti di segnalazione temporanea, indicazioni digitali e ogni altra misura utile a favorire il deflusso ordinato del traffico e garantire linco|umità pubblica. Si auspica una pronta accoglienza della presente proposta, anche in via temporanea o sperimentale, nell’interesse della collettività e della sicurezza stradale».