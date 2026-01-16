Eboli: relitto arenato a Campolongo, ok allo smaltimento

L’Amministrazione Comunale di Eboli, guidata dal sindaco Mario Conte, intende procedere alla rimozione di uno Yacht arenato, denominato “Mensh II”, situato in località Campolongo; l’obiettivo dell’Ente è quello di garantire la sicurezza dei fruitori delle spiagge e la salvaguardia dell’ambiente.
Pubblicato avviso pubblico
Il Comune ha pubblicato così un avviso pubblico volto ad avviare un’indagine esplorativa che persegue in via prioritaria la finalità di acquisire un preventivo di spesa per il servizio di rimozione e smaltimento del relitto che includa:
- rilievi, campionamenti, analisi, indagini e ogni attività utile a verificare lo stato dei luoghi e del relitto in questione;
- dettagli, tipologie e quantitativi (t o kg) di tutti i materiali costruttivi sia pericolosi che non pericolosi;
- descrizione delle tipologie di impianti e relativa stima dei quantitativi (t o kg);
- stima qualitativa/quantitativa (t o kg) di tutte le sostanze solide e liquide, attrezzature e rifiuti presenti a bordo;
- stima dei costi di rimozione e smaltimento.
Come presentare domanda
Il preventivo, firmato digitalmente dall’operatore economico interessato, dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del 28/02/2026 al seguente indirizzo PEC protocollo.eboli@legalmail.it recando specifico riferimento all’oggetto dell’avviso in questione. Per tutte le informazioni è possibile consultare l’avviso sull’ Albo pretorio del Comune di Eboli, sull’Albo pretorio dell’Autorità Portuale di Salerno, nonché sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Avvisi.