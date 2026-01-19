Eboli, chiusura di via Francesco Del Grosso: scoppia la protesta dei residenti

Fa discutere a Eboli la decisione dell’Amministrazione comunale di chiudere al traffico via Francesco Del Grosso, arteria fondamentale per l’accesso alle abitazioni della zona di Sant’Andrea.

Il provvedimento

Alla base del provvedimento ci sarebbe la rottura di una griglia stradale, un intervento di manutenzione che, secondo molti cittadini, poteva essere risolto senza arrivare alla chiusura totale: “ma il comune non ha i soldi per l’immediato intervento di ripristino e nel mentre per motivi giusti di sicurezza, chiudono la strada”, sbottato i cittadini. Il provvedimento è firmato dal comandante della polizia municipale Daniele De Sanctis.

Sui social monta la rabbia dei residenti. Un professionista che abita in zona scrive: “Nientedimeno domani chiudono alla circolazione via Francesco Del Grosso perché il Comune di Eboli non ha i soldi per aggiustare una grata… che vergogna! Per noi abitanti di Sant’Andrea sarà assurdo, perché dobbiamo fare un giro incredibile”.

A rilanciare la protesta è anche una cittadina che denuncia: “È inaccettabile che l’Amministrazione disponga la chiusura di una strada fondamentale per l’accesso alle abitazioni di centinaia di cittadini a causa di una griglia rotta, senza prevedere una soluzione immediata di riparazione”.

Nel post si sottolinea le conseguenze della scelta: “Costringere i residenti a un percorso alternativo di diversi km rappresenta un disagio grave e sproporzionato, che penalizza la vita quotidiana, i lavoratori, gli anziani e mette a rischio anche l’accesso dei mezzi di emergenza”.

I cittadini chiedono quindi un intervento rapido e risolutivo: “Si chiede all’Amministrazione di assumersi le proprie responsabilità e di intervenire tempestivamente per ripristinare la viabilità”.