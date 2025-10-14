Eboli, centro storico invaso dai rifiuti: rabbia dei residenti

“Non servono le foto trappole se le discariche si sono solo sposate in altri vicoli”

A cura di Silvana Scocozza
Rifiuti Eboli

Non si placa la protesta dei residenti del borgo antico ebolitano e nemmeno il fenomeno dell’abbandono incondizionato dei rifiuti. Da una parte l’amministrazione comunale che ha collocato in più punti le foto trappole e elevato già diverse sanzioni per stanare i trasgressori. Dall’altra i residenti che, invece, protestano contro le nuove aree sensibili in cui gli incivili abbandonano rifiuti di ogni genere.

La protesta dei residenti

«Nelle piazzette e nei vicoli del borgo antico di Eboli la situazione sta degenerando. Va sempre peggio, giorno dopo giorno – raccontano i residenti – E non servono le foto trappole se le discariche si sono sposate in altri vicoli e il fenomeno non è stato debellato».

Sui social non viene risparmiato nessuno. I residenti sono contro l’amministrazione comunale e pubblicano e condividono foto che ritraggono cumuli di spazzatura davanti ai portoni, sulle scale che collegano le zone interne, nei vicoli e nei pressi dei siti di interesse.

Protestano anche i titolari di diverse attività commerciali poste in zona. Pub, ristoranti, osterie, anche lungo Corso Garibaldi bisogna fare i conti con discariche alimentate quotidianamente da incivili e cittadini che non amano rispettare le regole. In via Don Vincenzo Catoio, ma anche in via Dante Alighieri i residenti sono sul piede di guerra e stanno organizzando controlli per scovare i trasgressori.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Montecorice-Perdifumo, lavori fermi al palo sulla SP94: a InfoCilento parla il sindaco Flavio Meola

I lavori sono fermi al palo, creando notevoli disservizi alla comunità che…

Emanuele Capuozzo

Eccellenza, la Polisportiva Santa Maria puntella l’attacco: firma il giovane Capuozzo

Prova a rafforzarsi la Polisportiva Santa Maria con la firma di un…

Polizia

Salerno, tentato furto in centro: fermato cittadino georgiano

Al termine degli accertamenti eseguiti dall’Ufficio Immigrazione, lo straniero è stato accompagnato…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.