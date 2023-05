Eboli: C’è attesa per il Giro d’Italia ed il Giro-E, che arriveranno ad Eboli mercoledì 10

Con l’ordinanza n.114, che segue la n.113 con cui è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, è stata disciplinata la viabilità per l’occasione.

Le modifiche della circolazione stradale

Sul territorio comunale ebolitano per il passaggio della 5ª tappa del “GIRO D’ITALIA”, mercoledì 10 maggio vige la seguente modifica temporanea della circolazione:

dalle ore 13.00 fino alle ore 17.00 e comunque fino a cessate esigenze,

la CHIUSURA AL TRAFFICO delle seguenti strade:

– S.S. 91 – via Del Grano;

Via Epitaffio;

-Via Tavoliello;

-Via M. Pagano

-Via Ceffato;

-Via Nazionale;

-Via San Giovanni;

-Via A. Vivone;

Divieto di sosta e di fermata

Dalle ore 10.00 fino alle ore 17.00



DIVIETO DI SOSTA E FERMATA su ambo i lati, con rimozione forzata per tutti i veicoli, nelle seguenti strade:



– S.S. 91 (Via Del Grano);

– Via Epitaffio;

– Via Tavoliello;

– Via Ceffato;

– Via Nazionale;

– Via San Giovanni.

• Per la partenza di tappa del “GIRO-E” (Eboli-Salerno), la seguente modifica temporanea della circolazione:

dalle ore 13.00 fino alle ore 15.00 (e comunque fino a cessate esigenze),



CHIUSURA AL TRAFFICO delle seguenti strade:

– Piazza della Repubblica;

– Via Matteotti;

Via Nazionale;

– Via San Giovanni;

– Via San Viro Martire;

S.P. 412;

– S.P. 426;

– Via Serracapilli fino a incrocio con Piazza Madonna delle Grazie;

– Via Nazionale;

– Via San Giovanni;

– Via A. Vivone;

– S.S. 19 fino al confine con il Comune di Battipaglia

dalle ore 10.00 fino alle ore 17.00.

DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA, con rimozione forzata per tutti i veicoli, nelle seguenti strade:

-Piazza della Repubblica, ambo ilati;

-Via Matteotti, ambo i lati;

-Via Serracapilli, ambo i lati, nel tratto compreso tra Piazza Madonna delle Grazie e via L. Sturzo;

-Viale Amendola, nel tratto compreso tra Via V. Giudice e Piazza della Repubblica;

-Via M. Ripa, ambo i alti, dall’incrocio con P.zza della Repubblica e fino al civ. 11.

Divieto di transito

Divieto di transito nelle seguenti vie:



– Viale Amendola, nel tratto compreso tra via A. Cassese e Piazza della Repubblica; -Piazza della Repubblica.

Impiegati su tutto il territorio comunale ebolitano gli uomini della Polizia Municipale coordinati dal capitano Mario Dura, le altre forze dell’ordine attive sul territorio. Saranno supporto alle attività di controllo i volontari della Protezione Civile con il caponucleo Saverio De Caro.