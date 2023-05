Giro d’Italia a Salerno: manca personale della Polizia Locale, scendono in campo gli agenti di Cava

Il Giro d’Italia fa tappa a Salerno e la città è pronta ad accogliere l’evento con grande entusiasmo.

Ma dietro le quinte c’è un problema che preoccupa le Organizzazioni sindacali: la carenza di personale della Polizia Locale.

Gli agenti di Cava de’ Tirreni scendono in campo

Per far fronte a questa mancanza, le autorità locali hanno dovuto ricorrere all’aiuto di agenti provenienti dal Comune di Cava de’ Tirreni.

Questa situazione non è nuova, e da tempo i sindacati hanno denunciato la precarietà del personale della Polizia Locale a Salerno.

Una città che ospita eventi di rilevanza nazionale non può permettersi di avere un numero di agenti insufficiente rispetto a quanto previsto dalle normative in vigore.

Inoltre, la chiusura di uffici e l’accentramento dei servizi ha creato ulteriori difficoltà per il personale, aumentando i carichi di lavoro e causando disagi alla cittadinanza.

Più sicurezza sul territorio

È necessario che l’Amministrazione prenda seriamente in considerazione questo problema e adotti le scelte opportune per risolverlo.

Occorre garantire alla Polizia Locale la dignità e l’orgoglio che meritano e fornire alla città il numero adeguato di agenti su tutto il territorio.

Questo può essere fatto solo attraverso assunzioni per concorso, non limitandosi alla mobilità di alcuni operatori che non sarebbero in grado di colmare le carenze esistenti.

Giro d’Italia a Salerno rappresenta una grande occasione per mostrare la bellezza della città e il suo spirito di accoglienza, ma non possiamo dimenticare che dietro l’organizzazione di un evento di questa portata ci sono delle esigenze di sicurezza che devono essere garantite.