Salerno si prepara al Giro d’Italia: ecco il piano sosta

A Salerno, dal 9 all’11 maggio, sarà possibile parcheggiare gratuitamente in tutte le aree rimaste disponibili, inclusi il nuovo parcheggio di piazza della Libertà e quelli della zona Arechi. I possessori dei permessi Zpru potranno parcheggiare indistintamente in tutte le 9 aree Zpru dalle 6 alle 12 e usufruire gratuitamente del nuovo parcheggio “Libertà” dalle 00:01 di martedì fino alle 12 di giovedì. Il piano sosta è stato predisposto in vista del passaggio del Giro d’Italia previsto per il prossimo 10 maggio.

Modifiche alla rimozione auto e divieti di sosta per la gara

Inoltre, per consentire la realizzazione dell’evento, il servizio di rimozione auto sarà temporaneamente trasferito dal deposito di via Marconi al parcheggio automatizzato in via Vinciprova, dalle 00:00 dell’8 maggio alle 06:00 del 12 maggio. Inoltre, sarà interdetta la sosta su tutti i parcheggi automatizzati a rotazione e lungo il percorso di gara.

Salerno mobilità attiverà un servizio di messaggistica per i possessori di permesso residenti e di abbonamento per i parcheggi automatizzati e non.

Divieti di transito per il giorno della gara

Per quanto riguarda il giorno della gara, saranno istituiti divieti di sosta e fermata a partire dalle 6 (su entrambi i lati della carreggiata) sul lungomare Trieste, piazza della Concordia, lungomare Tafuri, lungomare Colombo, via Leucosia (lato monte), via Clark, via Allende, via Wenner e via Pastore.

Inoltre, saranno istituiti divieti di transito dalle 19 del 9 maggio fino al termine della manifestazione su via lungomare Trieste, dalla traversa Marino fino a via lungomare Tafuri all’altezza di via La Carnale. Alla stessa ora e sempre il prossimo 9 maggio sarà vietato il transito anche su via La Carnale, via Santoro e via Vicinanza.

Divieto di transito durante l’evento

Infine, dalle 14 di mercoledì 10 maggio fino al termine dell’evento e comunque fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di transito in tutte le strade, traverse e tratti vari sul percorso della gara, come indicato nell’ordinanza del sindaco, Vincenzo Napoli.