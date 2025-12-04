Eboli, cane vaga tra le auto sulla A2: salvato dalla Polizia Stradale

n provvidenziale intervento della Polizia di Stato di Salerno ha permesso di salvare la vita a un cane smarrito che vagava pericolosamente in autostrada. L’episodio ha visto protagonisti gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Eboli, entrati in azione tempestivamente lungo l’Autostrada A/2 del Mediterraneo.

La presenza dell’animale è stata registrata nel tratto compreso tra Battipaglia ed Eboli, una zona caratterizzata da un traffico particolarmente intenso durante le ore mattutine. L’allarme è scattato in seguito alla segnalazione di numerosi automobilisti che hanno avvistato il cane mentre vagava sulla carreggiata. L’animale, visibilmente spaesato, correva tra i veicoli in transito, creando una situazione di estremo pericolo: molti conducenti, infatti, sono stati costretti a effettuare brusche frenate e sterzate repentine nel tentativo di evitare l’impatto.

Le procedure di sicurezza e il recupero

Gli agenti intervenuti hanno immediatamente applicato le procedure di sicurezza stabilite dalle linee guida operative per i servizi di Polizia Stradale. Utilizzando i segnali visivi e il segnalamento manuale, la pattuglia ha provveduto a rallentare il flusso del traffico per mettere in sicurezza l’area.

Con estrema cautela, gli operatori hanno raggiunto l’animale, riuscendo a metterlo in salvo. Al momento del recupero, il cane è apparso molto spaventato e infastidito dal forte rumore causato dal rombo dei motori dei veicoli in corsa.

L’identificazione e il lieto fine

Una volta portato al sicuro, è stato richiesto l’intervento del personale veterinario per le procedure di identificazione. Attraverso la lettura del microchip, gli operatori di Polizia sono riusciti a risalire rapidamente all’identità del proprietario, al quale l’animale è stato regolarmente riaffidato.

L’episodio si è concluso con un lieto fine, a dimostrazione di come la Polizia Stradale sia sempre pronta a intervenire per garantire la sicurezza sulle strade, fornendo assistenza anche quando a trovarsi in difficoltà è un amico a quattro zampe.