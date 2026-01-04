Eboli: atti vandalici alla Casina Rossa

Un grave atto vandalico ha colpito nella notte Casina Rossa, sede del Comitato di Quartiere Campolongo-Aversana, dove ignoti hanno danneggiato gli allestimenti natalizi e tagliato le luminarie installate dai volontari.

Un gesto che ha suscitato profonda amarezza e indignazione nella comunità locale, impegnata da anni in un percorso di recupero e valorizzazione della fascia costiera di Marina di Eboli.

La condanna del Comitato di Quartiere

Il Comitato di Quartiere con il Presidente Antonio Alfano, ha condannato con “fermezza l’accaduto”, definendolo un “atto vile e vergognoso che colpisce non solo il lavoro materiale dei volontari, ma anche il valore simbolico di un’iniziativa nata per portare luce, bellezza e senso di comunità”.

Nonostante il danno subito, il Comitato con Alfano ha ribadito la “volontà di non fermarsi e di rispondere alla distruzione con ancora più determinazione e presenza sul territorio”.

Solidarietà

Solidarietà è arrivata anche dall’Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro Monti Eremita Marzano.

Il Presidente Antonio Cuomo e la Giunta dell’Ente hanno espresso una netta condanna per l’episodio, sottolineando come simili gesti offendano i valori di partecipazione, rispetto e cittadinanza attiva.

L’Ente ha inoltre riconosciuto il prezioso contributo del Comitato alla valorizzazione sociale, ambientale e culturale del territorio.

L’auspicio comune è che i responsabili vengano individuati, anche grazie ai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area.

Istituzioni e cittadini sono chiamati a fare fronte comune contro vandalismo e inciviltà.