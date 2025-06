Eboli, attenzione per le zone periferiche: prosegue l’impegno dell’amministrazione

Un vasto intervento di riqualificazione urbana sta trasformando le periferie di Eboli, partendo da Marina di Eboli fino a coinvolgere località come Campolongo, Cioffi e Santa Cecilia. Le operazioni in corso puntano a restituire decoro, sicurezza e vivibilità a zone da tempo segnate dal degrado urbano.

Gli interventi

Gli interventi prevedono la messa in sicurezza e la bonifica del territorio, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di abbandono e illegalità. Il ripristino di aree pubbliche, la sorveglianza nei punti critici e il controllo delle aree più sensibili rappresentano strumenti fondamentali per la rinascita urbana. Determinante l’azione coordinata degli assessorati di competenza, in sinergia con il lavoro capillare dei consiglieri comunali delle zone interessate. In prima linea anche i comitati di quartiere e le associazioni locali, che offrono una conoscenza approfondita delle criticità e dei potenziali delle aree coinvolte. Le realtà territoriali stanno giocando un ruolo essenziale. “Chi abita queste zone conosce davvero le necessità e i punti di forza su cui investire”, evidenziano i referenti dei comitati. La partecipazione civica è quindi parte integrante del processo di rigenerazione.

Il contributo di Vito Maratea

Nelle località di Campolongo, Cioffi e Santa Cecilia è stato rilevante anche l’impegno del consigliere comunale Vito Maratea. La sua presenza costante sul territorio e la capacità di ascolto hanno favorito l’identificazione di interventi mirati, con effetti già visibili nella qualità urbana.