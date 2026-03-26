Eboli: al via ai lavori per la pista d’atletica al Dirceu

Partiranno dopo il 19 aprile, data dell’ultima partita dell’Ebolitana, i lavori di rifacimento della pista di atletica dello stadio Dirceu ad Eboli. La nuova pista dovrebbe essere pronta entro luglio, in tempo per ospitare i giochi studenteschi europei. Ad aggiudicarsi i lavori per la cifra complessiva di € 744.962,08, oltre IVA ed oneri di legge la ditta TIPIESSE SRL, con sede in Villa D’Adda (BG).

La gara

La procedura portata avanti dal responsabile Eq Lavori Pubblici, ingegner Giovanni Cannoniero, e dal Rup Giuseppe Barrella, giunge così alla fase attuativa tanto attesa. L’intervento è finanziato per € 700.000,00, nell’ambito del bando “Sport e Periferie” (Accordo per la Coesione FSC 2021-2027 sottoscritto il 17/09/2024), e per € 331.720,00, con fondi di bilancio comunale.

Gli interventi

Oltre alla completa ristrutturazione della pista di atletica, che sarà pienamente conforme agli standard previsti per le competizioni nazionali ed europee, i lavori riguarderanno anche il rifacimento degli spogliatoi compresi gli impianti. Le opere sono finalizzate a garantire la piena conformità alle normative tecniche vigenti (CONI/FIDAL), a migliorare l’efficienza energetica dell’impianto e ad assicurare adeguati standard di sicurezza, funzionalità e sostenibilità gestionale.

Interventi sulla pista di atletica e sulle aree di competizione

• rifacimento della pavimentazione bituminosa perimetrale

• ripristino delle pedane di salto e lancio

• installazione della cassetta di imbucata per il salto con l’asta

• rifacimento della canaletta perimetrale di drenaggio

• rifacimento integrale del manto sportivo della pista di atletica

• finiture e omologazione

Attrezzature sportive

Sono previste la fornitura e posa delle attrezzature fisse necessarie alle discipline praticate

Impianto fotovoltaico con sistema di accumulo

L’intervento prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico, sistema di accumulo. L’impianto è installato sulla copertura degli spogliatoi.

Impianto solare termico e produzione di acqua calda sanitaria

• installazione di collettori solari piani e di pompa di calore

• Il nuovo sistema sostituisce integralmente l’impianto di generazione esistente

Relamping dell’impianto di illuminazione

È previsto il completo aggiornamento delle sorgenti luminose mediante tecnologia LED. L’intervento consente una significativa riduzione dei consumi energetici e dei costi manutentivi.

Impianto di recupero delle acque meteoriche

Il nuovo sistema, localizzato in prossimità del campo da calcio. Il sistema consente il recupero e il riutilizzo delle acque di prima pioggia per l’irrigazione.

Impianto di gestione domotica

È prevista l’installazione di un sistema di gestione integrata per:

• irrigazione;

• illuminazione interna ed esterna;

• climatizzazione;

• videosorveglianza;

• antintrusione

Il sistema è gestito tramite pannello touch screen con possibilità di controllo remoto.

La soddisfazione del sindaco, Mario Conte

Particolarmente soddisfatto il Sindaco Mario Conte. «La nuova pista di atletica era molto attesa da tutte le società sportive, non solo ebolitane. In passato era un punto di riferimento dell’intera Campania e ora tornerà ad esserlo. Potremo finalmente ospitare gare nazionali e anche internazionali. Già a fine luglio dovrebbe essere operativa.

Si è trattato di un lavoro di squadra dell’Amministrazione, avviato dall’Assessore Marisei che lo aveva inserito nel cronoprogramma dei lavori Pubblici, sollecitato da tutti i consiglieri e portato a termine con determinazione dal settore lavori Pubblici. Quando si lavora in team si superano tutti gli ostacoli, anche quelli delle piste di atletica» – conclude con ironia il primo cittadino.

«Continuiamo a lavorare con impegno per migliorare le infrastrutture del nostro territorio e offrire nuove opportunità di crescita e condivisione» – ha aggiunto Lucilla Polito, all’epoca dei fatti Assessore allo Sport e sostenitrice del progetto dall’inizio della consiliatura.