Eboli: al PalaSele la 27esima edizione della Supercoppa italiana di Futsal maschile

La 27ª edizione della Supercoppa italiana di Futsal maschile si svolgerà ad Eboli il 4 e 5 gennaio al PalaSele, con la formula della Final Four e diretta su Sky Sport, aprendo ufficialmente il 2026 della Divisione Calcio a 5.

Gli appuntamenti

Semifinali (4 gennaio): ore 18:00: Meta Catania (campione in carica) vs Ecocity Genzano ore 20:45: Feldi Eboli vs Napoli (derby campano) In caso di pareggio si andrà direttamente ai rigori. La finale è in programma lunedì 5 gennaio alle 20:45, con eventuali tempi supplementari.

Le previsioni

Dal punto di vista statistico, la Luparense resta il club più titolato con 6 Supercoppe, mentre con la formula Final Four Meta Catania e Feldi Eboli hanno vinto una volta ciascuna. Sempre il 5 gennaio, alle 17:30, si disputerà anche la Supercoppa Under 19 (quinta edizione) tra Roma 1927 e Orange Futsal, in diretta streaming su YouTube. Finora il trofeo è stato vinto solo da squadre romane, senza mai una conferma consecutiva.