Eboli, aggressione tra cani: intervengono le autorità veterinarie

Momenti di tensione si sono verificati, questa mattina, ad Eboli a seguito del ritrovamento di un cane randagio, un pastore tedesco di sesso femminile, che ha aggredito un cagnolino di piccola taglia, in via Ripa intorno alle undici.

Gli interventi

L’episodio ha richiesto l’immediato intervento dei servizi competenti per garantire la sicurezza degli animali coinvolti e della cittadinanza, chiamati dalla polizia municipale. Sul posto sono intervenuti il dottor Marcello Blasone e la dottoressa Leila Di Prima, dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale Randagismo e Benessere Animale, che hanno gestito la situazione con tempestività e professionalità. Il cane randagio è stato recuperato e condotto presso il canile sanitario dell’Asl di Mercato San Severino, dove verrà sottoposto agli accertamenti sanitari di rito e successivamente sterilizzato.

Randagio messo in sicurezza

Al termine del periodo previsto, l’animale sarà trasferito nel canile di Caserta, struttura attrezzata per l’accoglienza e il percorso di recupero dei cani randagi. Si auspica che possa essere preso in carico da un’associazione e, in futuro, trovare una famiglia disposta ad adottarlo, offrendogli una nuova possibilità di vita. Il cagnolino di piccola taglia aggredito è stato soccorso e, fortunatamente, non versa in gravi condizioni. Le sue condizioni sono sotto controllo e non destano particolare preoccupazione.

Si riaccende il dibattito sulla sicurezza

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema del randagismo e sull’importanza della prevenzione, della sterilizzazione e della collaborazione tra istituzioni, professionisti e associazioni per garantire il benessere degli animali e la sicurezza della comunità.