Cronaca

Drone in volo sul carcere di Salerno: due arresti per droga dopo un inseguimento

Scattate le manette per due giovani, un 28enne e un 21enne entrambi originari di Pontecagnano Faiano

Federica Inverso
Carcere

Prima un rocambolesco inseguimento tra il quartiere Fuorni e la zona industriale di Salerno, poi l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Domenica sera sono scattate le manette per due giovani, un 28enne e un 21enne entrambi originari di Pontecagnano Faiano.

Continua dopo la pubblicità

La ricostruzione dei fatti

Tutto è iniziato intorno alle 21.30, quando dalla casa circondariale di Fuorni è partita la segnalazione al 112. Gli agenti della polizia penitenziaria avevano infatti notato un drone sorvolare l’area del carcere, facendo scattare immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno individuato un’auto che si stava allontanando a forte velocità dalla zona. I militari hanno intimato l’alt al conducente, ma la vettura non si è fermata, dando il via a un inseguimento per le strade della zona industriale, al quale ha preso parte anche una volante della polizia di Stato.

Continua dopo la pubblicità

L’arresto dopo un inseguimento

Durante la fuga i due occupanti dell’auto si sarebbero liberati di un involucro, recuperato poco dopo dai carabinieri. All’interno del pacco i militari hanno trovato quasi un chilo di sostanze stupefacenti tra hashish, cocaina e crack, oltre a diverse schede sim. La corsa si è conclusa poco dopo, quando l’auto si è schiantata contro una vettura parcheggiata lungo la strada. I due giovani sono stati quindi bloccati e arrestati in flagranza di reato.

Indagini in corso

Secondo gli investigatori, sulla base anche della segnalazione partita dal carcere, i due avrebbero tentato di introdurre droga e telefoni cellulari all’interno della casa circondariale attraverso il drone. Il velivolo, però, al momento non è stato ancora recuperato e le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Anche in tv, sul canale 79!

Il servizio completo nel tg di InfoCilento in onda alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55 sul Canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it
Accedi allo streaming
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Salerno, torna il Salone dello Studente: più di 7mila ragazzi scelgono il proprio futuro

L'appuntamento è per l'11 e 12 marzo presso la Stazione Marittima

Referendum

A Capaccio Paestum un incontro sul Referendum: le ragioni del SI e del No a confronto

L'incontro è in programma per sabato 14 marzo alle ore 18:00

Castellabate diventa città cardioprotetta: venerdì la firma del protocollo d’intesa

La firma del protocollo d'intesa è in programma per venerdì 13 marzo

Bambino

Paura a Eboli: tentano di rapire un bambino nei pressi della scuola

Una nonna stava accompagnando la nipotina più grande a scuola quando un uomo, descritto come uno straniero, ha strattonato un bambino di circa due anni

Teggiano Scuola Viva

Eccellenza e territorio a Teggiano: l’IIS Pomponio Leto chiude il progetto “Il nostro futuro è fuoriclasse”

Si è concluso all'IIS Pomponio Leto di Teggiano il progetto Scuola Viva "Il nostro futuro è fuoriclasse": tra viaggi in Irlanda, trekking e podcasting, ecco i risultati

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 10 marzo 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

Franco Crispino - Roberto Mutalipassi

Agropoli, siglato l’accordo con la Soprintendenza: 65 reperti archeologici affidati al Museo del Palazzo Civico delle Arti

Il Comune di Agropoli e la Soprintendenza firmano l'accordo per il deposito di 65 reperti archeologici al Palazzo Civico delle Arti. Un'intesa decennale per la tutela e la valorizzazione del patrimonio

Questura di Salerno: Lorena Antonia Cicciotti è la nuova Dirigente della Divisione Anticrimine

La Dott.ssa Lorena Antonia Cicciotti assume la guida della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno

Taxi

Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: nasce il bacino unico taxi h24 per un’accoglienza d’eccellenza

Svolta per la mobilità all'aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi: istituito il servizio taxi h24 e bacino unico per garantire collegamenti certi anche di notte

Sismografo

Terremoto nel Golfo di Napoli: registrata scossa di magnitudo 5.9

Registrata una scossa di magnitudo 5.9 nel Golfo di Napoli a 414 km di profondità. Ecco perché il sisma non è stato avvertito e i dati ufficiali dell'INGV

Telefono

Almanacco del 10 marzo: moriva oggi Giuseppe Mazzini

Il 10 marzo 1876 Alexander Graham Bell trasmette la prima frase al telefono. Scopri i santi, i nati illustri come Sharon Stone e i fatti storici di oggi

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 10 marzo: amici dello Scorpione, le stelle suggeriscono di non agire d’impulso. Pesci, giornata intensa sul piano emotivo

Vediamo cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani