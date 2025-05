Droga negli slip per consegnarla al compagno: arrestata

Un’attività di controllo della Polizia Penitenziaria del carcere di Salerno ha portato all’arresto di una donna che tentava di introdurre droga all’interno dell’istituto di pena. La donna, intercettata ieri dagli agenti, aveva nascosto dosi di hashish nelle proprie parti intime, presumibilmente destinate a un compagno detenuto.

Plauso dell’USPP al Corpo di Polizia Penitenziaria

L’intervento ha ricevuto il plauso dell’USPP (Unione Sindacati Polizia Penitenziaria), che ha espresso complimenti per l’operato degli agenti. Giuseppe Del Sorbo, segretario nazionale dell’USPP, e Ciro Auricchio, segretario regionale, hanno commentato l’arresto, sottolineando la professionalità del Corpo. «Complimenti alla polizia penitenziaria del carcere di Salerno», hanno dichiarato, «per l’arresto: la Polizia Penitenziaria è un corpo altamente specializzato in grado di fronteggiare i continui tentativi di introduzione di droga all’interno delle carceri a Salerno, nonostante il cronico sovraffollamento e il deficit di organico, che si attesta sulle 70 unità in meno, riesce, seppure con grande sacrificio, a mantenere l’ordine e la sicurezza interna».