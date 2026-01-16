Dramma nel salernitano: malore fatale alla guida, muore una 21enne

Una tragedia improvvisa ha sconvolto nel pomeriggio di oggi la comunità di Mercato San Severino. Una ragazza di soli 21 anni, S.A., è deceduta a seguito di un malore fulminante che l’ha colpita mentre si trovava a bordo della propria automobile nella frazione Torello.

La dinamica dell’incidente a Torello

Il dramma si è consumato intorno alle 14:30. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane era appena uscita di casa per recarsi, con ogni probabilità, sul posto di lavoro. Aveva percorso solo pochi metri alla guida della sua vettura quando si è sentita male. La perdita di sensi ha reso il veicolo fuori controllo, facendolo finire contro un furgone che si trovava nelle vicinanze.

L’impatto, seppur non di estrema gravità, ha subito attirato l’attenzione dei passanti. Sono stati proprio i testimoni a lanciare l’allarme, rendendosi conto che la ragazza non era cosciente e che la causa dello scontro non era una manovra errata, ma un’emergenza medica in corso.

I soccorsi e la corsa in ospedale

I sanitari del 118 sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente. Il personale medico ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare nel disperato tentativo di stabilizzare la ventunenne. Successivamente, la giovane è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino.

Nonostante gli sforzi incessanti dei medici del presidio ospedaliero, per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Il sospetto è che il decesso, causato probabilmente da un arresto cardiaco, sia avvenuto quasi istantaneamente al momento del malore, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.

Il dolore della comunità

La notizia della scomparsa di S.A. si è diffusa rapidamente, lasciando sotto shock l’intera cittadinanza. Presso l’ospedale si sono vissuti momenti di strazio e profonda commozione tra i familiari e gli amici, accorsi non appena appresa la notizia. Una vita spezzata troppo presto che lascia un vuoto incolmabile in tutta la valle dell’Irno.