Dramma a Capaccio Paestum: bagnante muore annegato

Dramma questa mattina a Capaccio Paestum, in località Torre-Licinella un bagnante è morto annegato dopo essersi truffato in mare nonostante le condizioni meteo marine tutt’altro che favorevoli. La vittima è un uomo di 57 anni, residente a Sant’Antimo (NA). Al momento della tragedia, erano presenti moglie e figlio adolescente, erano qui come turisti, volevano trascorrere al mare la loro giornata.

I bagnini hanno segnalato il pericolo e hanno provato a salvarlo, ma il mare era troppo agitato e l’uomo è stato immediatamente trascinato dalle onde e dalla corrente tanto da non essere più visibile

La tragedia

Inutile il tentativo di intervento da parte dei bagnini, quando è scattato l’allarme, dell’uomo non c’era alcuna traccia. Sono così intervenuti gli uomini della guardia costiera di Agropoli, guidati dal Comande della Capitaneria di Porto, Tenente di Vascello Vincenzo Chetta, con delle motovedette e i vigili del fuoco con un elicottero che ha sorvolato la zona per diversi minuti. Il corpo è stato recuperato. Sul posto i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia Municipale di Capaccio Paestum.