Dopo i danni provocati dalle mareggiate ad Agropoli ecco il nuovo seatrac

E’ arrivato questa mattina, presso la spiaggia del Lido Raggio Verde ad Agropoli, il nuovo Seatrac Mover, il dispositivo che lo scorso 26 luglio fu distrutto dalle forti mareggiate. Il Seatrac favorisce l’ingresso autonomo in mare per le persone con ridotte capacità motorie. L’iniziativa, proposta dal’associazione Gabry Little Hero, vede l’apporto del Comune di Agropoli, delle associazioni “Lume” e “Mi girano le ruote”. Anche la BCC Buccino e dei Comuni cilentani è partner dell’iniziativa solidale.

Il progetto

Un progetto ambizioso, non tanto per il suo valore economico, ma per il tentativo di rivoluzionare ed estendere la concezione di “spiaggia accessibile” e creare un modello replicabile in altre coste italiane.

Il dispositivo questa mattina è stato montato, ma sarà disponibile per la sua fruizione la prossima stagione estiva. Il nuovo Seatrac Mover ripsetto al precedente è facile da installare.

Ci vorranno non più di 15 minuti per una persona per posizionarlo sulla spiaggia o smontarlo e riporlo. Può essere rimosso dalla spiaggia senza smontarlo e nessuno deve bagnarsi. Ideale per spiagge di marea e improvvisi cambiamenti condizioni meteo. Ideale nel caso di allerte meteo improvvise che prevedono marea e improvvisi cambiamenti