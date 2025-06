Donna scomparsa da Torre Annunziata ritrovata ad Ascea

È stata ritrovata all’alba ad Ascea, in località Catona, una donna scomparsa nella serata di ieri da Torre Annunziata, nel napoletano.

Ritrovata grazie al GPS

La donna si era allontanata in auto dalla propria abitazione, facendo perdere le proprie tracce per ore. L’allarme era scattato nella tarda serata di ieri, quando i familiari, non riuscendo più a mettersi in contatto con lei, avevano segnalato la scomparsa alle forze dell’ordine. Decisivo si è rivelato il segnale emesso dal localizzatore GPS che la donna portava con sé: il dispositivo ha consentito di restringere l’area delle ricerche tra le zone collinari di Terradura e Catona.

Gli interventi

Le operazioni di ricerca sono state condotte in sinergia da più enti: sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, la Misericordia di Ascea Marina e il Soccorso Alpino. È stata proprio una squadra della Misericordia, durante un pattugliamento notturno, a rintracciarla in evidente stato confusionale. La donna è stata subito soccorsa e trasportata presso l’Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per accertamenti medici.