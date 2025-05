Il giallo di Gerardo Locuratolo: continuano le ricerche del 54enne scomparso 22 giorni fa da Battipaglia

Sono passati 22 lunghissimi giorni da quando Gerardo Locuratolo, 54enne di Battipaglia, si sarebbe allontanato da casa facendo perdere le sue tracce. Di Gerardo, venditore di cosmetici, non si hanno notizie dalle ore 23:00 del 16 aprile. Non si sa se si tratti di un allontanamento volontario, sulla vicenda ci sono ancora pochi elementi chiari, l’unica certezza è che Locuratolo sembra essere sparito nel nulla.

Le ricerche

Le ricerche iniziate da subito, si sono concentrate anche ad Albanella, di preciso in località Borgo San Cesareo dove, diversi giorni fa, fu ritrovata la sua auto, una Volswagen Polo, con le ruote tagliate. Per le indagini e le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Salerno e dall’Arma dei Carabinieri, sono state attivate anche le squadre della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, le squadre attrezzate con droni e i sommozzatori, proprio quest’ultimi hanno concentrato le perlustrazioni nel Comune di Albanella, passando al vaglio località Borgo San Cesareo, zona in cui è stata ritrovata l’auto di Locuratolo e le aree tra i fiumi Sele e Calore.

Ricerche intense e senza sosta, dunque, ma che purtroppo, al momento, non hanno dato risultati. Perlustrate anche alcune campagne ricadenti nel Comune di Altavilla Silentina e tutta la periferia di Eboli con le località Santa Cecilia, Cioffi e Campolongo, ma di Locuratolo sembra non esserci traccia nonostante sia proprio in quest’area che il cellulare di Locuratolo si agganciò, proprio nella notte della sua scomparsa, per l’ultima volta alle celle telefoniche.

Gli appelli e le info utili

Disperati gli appelli dei suoi familiari che hanno fatto sapere che l’uomo, al momento della scomparsa, indossava un jeans, una giacca blu e scarpe bianche pregando, chiunque dovesse avvistarlo o averne notizia, di contattare immediatamente i carabinieri di Battipaglia allo 0828 371700 o al 112 o i numeri dei familiari 3455271021, 3883809255, 3669941896.