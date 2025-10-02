“Domeniche al Museo”, torna l’ingresso gratuito ai musei: Paestum e Velia aprono le porte alla cultura

Domenica 5 ottobre 2025 torna l’appuntamento con “Domenica al Museo”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente l’accesso gratuito ai luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. I protagonisti di questa edizione saranno i Parchi archeologici di Paestum e Velia, che offriranno un ricco programma di attività tra archeologia, paesaggi autunnali e inclusività.

Orari di apertura e accesso gratuito

I due siti saranno visitabili dalle 8:30 alle 19:30, con ultimo ingresso alle 18:30. L’ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori, con un’offerta culturale pensata per coinvolgere adulti e bambini.

Visite ai depositi del Museo di Paestum

Alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00, i depositi museali del Museo di Paestum apriranno eccezionalmente al pubblico. I visitatori potranno ammirare reperti poco noti e conoscere storie affascinanti legate all’antica città. Prenotazione obbligatoria al numero +39 0828 811023 o via email a pa-paeve.promozione@cultura.gov.it.

Passeggiata al Crinale degli Dei – Velia

Alle ore 10:00, partirà la passeggiata guidata lungo il Crinale degli Dei, un percorso che attraversa i resti monumentali dell’Acropoli di Velia e offre vedute panoramiche sulla costa cilentana. Appuntamento in biglietteria alle ore 9:30. Prenotazioni via email a pa-paeve.promozione@cultura.gov.it.

Navetta gratuita “Paestum & Velia on the road”

Durante la giornata sarà attivo il servizio navetta gratuito tra i due Parchi. La partenza da Paestum (parcheggio Voza) è prevista alle 14:00, con rientro da Velia alle 17:00. È necessario ritirare il ticket navetta in biglietteria. Info e prenotazioni facoltative al numero +39 391 4777583.

Zoom Uphill: accessibilità per tutti

Il veicolo elettrico off-road Zoom Uphill, dotato di quattro ruote motrici, permetterà anche ai visitatori con difficoltà motorie di raggiungere i punti più suggestivi delle aree archeologiche. Maggiori informazioni disponibili sul servizio Zoom Uphill.

Un’occasione per riscoprire la Magna Grecia

Con l’arrivo dell’autunno, Paestum e Velia si presentano in una veste ancora più suggestiva. “Vieni a scoprire Paestum e Velia come non le hai mai viste: una domenica tra archeologia, paesaggi unici e attività per tutti”, recita l’invito ufficiale. Un’opportunità per vivere la cultura in modo gratuito, accessibile e coinvolgente.