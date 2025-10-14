Domenica di solidarietà a Polla, una giornata per la donazione del sangue: “Dona sangue, dona vita!”

Il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Polla si prepara ad accogliere i cittadini per una giornata dedicata alla donazione di sangue, un’iniziativa fondamentale per il sostegno della sanità pubblica. L’appuntamento è fissato per domenica 19 ottobre, e l’attività si svolgerà tra le ore 8.00 e le ore 12.00, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

Ecco perchè donare

Donare sangue va oltre il mero atto medico; rappresenta un profondo segno di altruismo e responsabilità verso la comunità. L’iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di questo gesto semplice ma vitale, capace di fare la differenza per chi si trova in condizioni di difficoltà.

Un gesto semplice, ma fortemente simbolico

Il senso di questa giornata di solidarietà è ben riassunto in una celebre citazione attribuita a Oscar Wilde, che fa da monito all’iniziativa: «Dona sangue, dona vita! Ogni gesto di generosità è un invito a credere nel futuro». Questa frase ne racchiude il valore etico e sociale.

La Chiamata alla Responsabilità Collettiva

I cittadini hanno l’opportunità di compiere un gesto prezioso. La prenotazione della propria donazione è un passo concreto verso la salute e la vita altrui. Scegliere di partecipare significa trasformare un piccolo impegno personale in una grande speranza per la collettività. L’organizzazione sottolinea come l’atto di donare sangue contribuisca concretamente al fabbisogno trasfusionale e alla cura di molti pazienti.