Domenica delle Palme: il messaggio di speranza di Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania | VIDEO

“La vita vince la morte, il bene vince il male. Dobbiamo avere questa fiducia, questa speranza che è già una certezza, perché il Signore è risorto, viene per noi, rinasce e vuole rivivere in ciascuno di noi”. Con queste parole, Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, ha voluto lanciare un messaggio forte e profondo ai fedeli, intervenendo ai microfoni di InfoCilento in occasione della Domenica delle Palme.

Tra speranza e solidarietà

Un invito alla speranza, alla fede e alla rinascita interiore, che risuona con particolare intensità nel cuore della Settimana Santa, il periodo più solenne del calendario liturgico cristiano. Con la Domenica delle Palme, infatti, prende il via un cammino spirituale che accompagna i credenti fino alla celebrazione della Pasqua. Una settimana intensa, che rievoca gli ultimi giorni della vita terrena di Gesù Cristo: la sua passione, la morte e infine la risurrezione, fulcro della fede cristiana.

La Settimana Santa non è soltanto un momento di commemorazione, ma un’opportunità per riscoprire il significato più profondo del sacrificio e dell’amore, elementi centrali del messaggio evangelico. È un invito a rivivere con autenticità il mistero della fede, lasciandosi trasformare dalla luce della Risurrezione. Monsignor Calvosa, con parole semplici ma cariche di significato, ha voluto ricordare a tutti che, anche nei momenti più bui, la speranza non deve mai venire meno: la vita trionfa, sempre.