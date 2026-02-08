Domani pomeriggio firma la nuova giunta a Battipaglia. Eboli, trattative in corso

Battipaglia si prepara a una giornata politica decisiva. Domani pomeriggio, tra le 16:30 e le 17, è attesa la firma ufficiale degli assessori che darà il via alla nuova giunta comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese.

A seguire, alle 17:30, è stato convocato il consiglio comunale, con i nuovi assessori.

La nuova giunta a Battipaglia

Di seguito la composizione completa della nuova Giunta comunale di Battipaglia:

Cecilia Francese – Sindaca: Sanità, Politiche sociali, Pari opportunità (Ambiente ad interim)

Maria Catarozzo – Vicesindaca: Tributi, Bilancio, Partecipate, Beni confiscati

Pietro Cerullo: Lavori pubblici, Sport, Agricoltura, Transizione energetica e Sviluppo sostenibile

Maria Citro: Protezione civile, Rapporti con la Regione, Politiche giovanili, Istruzione

Elia Frusciante: Attività produttive e SUAP, Decoro urbano, Artigianato, Commercio, Eventi

Alfonso Accettullo: Avvocatura, Governo del territorio, Demanio e Usi civici, Servizi demografici

Francesco Falcone: Manutenzione, Rapporti con le Partecipate, Rapporti con i Quartieri

Paolo Palo: Polizia municipale, Cimitero, Manutenzione del verde, Viabilità

Una squadra rinnovata che sarà chiamata ad affrontare dossier strategici per il futuro della città nei prossimi mesi.

Situazione ad Eboli

Intanto, ad Eboli, il sindaco Mario Conte continua la fase di confronto con i gruppi politici. Gli incontri sono ancora in corso, l’ennesimo nel pomeriggio. Secondo indiscrezioni, la quadra sarebbe ormai vicina, nonostante le difficoltà emerse nel dialogo con le diverse forze della maggioranza.

A rischiare l’uscita dalla giunta, secondo i rumors, sarebbero due assessore: Katia Cennamo, attualmente all’Istruzione, e Nadia La Brocca, con delega all’Ambiente. Le prossime ore potrebbero risultare decisive anche sul fronte ebolitano.

Domani dunque, si preannuncia un lunedì cruciale per gli equilibri politici di Battipaglia ed Eboli, con possibili riflessi significativi sull’assetto amministrativo dei due comuni.