Domani le esequie di Vincenzo Casalnuovo, il 40enne di Buonabitacolo deceduto in un incidente lungo la A2 del Mediterraneo

Si svolgeranno domani, martedì 30 luglio, alle ore 15:00, presso la chiesa della SS. Annunziata di Buonabitacolo, i funerali di Vincenzo Casalnuovo, il falegname 40enne tragicamente scomparso in seguito a un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A2 del Mediterraneo.

Lutto cittadino

In occasione delle esequie, il sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio, ha ufficialmente proclamato il lutto cittadino, come anticipato nei giorni scorsi.

Vincenzo, sposato e padre di un bambino piccolo, stava rientrando a casa quando – per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale – è rimasto coinvolto in un violento tamponamento con un mezzo pesante all’interno della galleria “Tanagro”, tra gli svincoli di Sicignano e Petina, in direzione sud.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente: l’uomo è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasferito d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Purtroppo, nonostante ogni sforzo da parte dei sanitari, è deceduto poco dopo il suo arrivo. La salma è attualmente custodita presso la camera mortuaria del nosocomio.

La notizia del tragico decesso ha profondamente colpito l’intera comunità di Buonabitacolo, già segnata in tempi recenti da altri eventi luttuosi. Vincenzo era conosciuto e benvoluto da tutti: ex calciatore del Buonabitacolo Calcio, era apprezzato per il suo carattere aperto e disponibile, oltre che per la sua professionalità.

In queste ore di dolore, l’intero paese si è stretto con affetto e partecipazione attorno alla moglie, al figlio e ai familiari.