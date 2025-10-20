“Diversamente Speleo”: in 140 alla Grotta di Pertosa – Auletta per una giornata oltre le barriere

L’obiettivo dell’iniziativa è ambizioso ma concreto: abbattere, anche solo per un giorno, le barriere fisiche e culturali che separano il mondo della disabilità da quello della speleologia, dimostrando che l’avventura è per tutti

A cura di Federica Pistone
Grotta Pertosa Auletta

Oltre 140 partecipanti, tra cui 22 persone con disabilità e 5 in carrozzina, hanno preso parte alla sesta edizione di “Diversamente Speleo”, l’evento organizzato dal Gruppo Speleologico del Club Alpino Italiano – Sezione di Salerno, con la referente Raffaella D’Angelo, presso la Grotta di Pertosa-Auletta.

La giornata

Provenienti da tutta la regione, i partecipanti hanno vissuto un’esperienza unica: una visita speleologica senza barriere, resa possibile grazie all’impegno degli speleologi, dei volontari e al supporto di enti e associazioni. Accanto all’esplorazione, una giornata di condivisione e festa, con la partecipazione attiva dell’associazione Ascoltami e degli ospiti della struttura Colibrì.

La finalità

L’obiettivo dell’iniziativa è ambizioso ma concreto: abbattere, anche solo per un giorno, le barriere fisiche e culturali che separano il mondo della disabilità da quello della speleologia, dimostrando che l’avventura è per tutti.

Leggi anche:

Le Grotte di Pertosa-Auletta diventano laboratorio a cielo aperto: ecco il progetto che unisce scienza, archeologia e sostenibilità

A sostenere l’evento la Fondazione MIDA, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e i Comuni di Auletta e Pertosa. Presente anche la Lega del Filo d’Oro, tra i primi sostenitori del progetto.

Natura e accessibilità

Grazie agli interventi strutturali realizzati negli ultimi anni dalla Fondazione MIDA, la grotta è oggi accessibile e priva di barriere architettoniche, aprendo così a nuove opportunità di inclusione. Un esempio virtuoso di come la natura e l’accessibilità possano convivere, regalando emozioni a tutti, senza distinzioni.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ponte Caiazzano

Ponte Tanagro, Schierarsi accusa: “Sorpresa geologica? La verità era già scritta nelle relazioni del 2022”

L’associazione chiede chiarezza, responsabilità e risposte basate su dati tecnici verificabili, nel…

Aeroporto Salerno

Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento: 500mila passeggeri in 15 mesi e una nuova aerostazione entro il 2026

La nuova struttura, dotata di quattro banchi check-in e tre gate di…

Carabinieri

Blitz antidroga nel Vallo di Diano: 6 arresti tra il comprensorio valdianese e Napoli

Le ordinanze di custodia cautelare, disposte dalla Procura di Lagonegro, hanno colpito…

Stories

Ecco il nuovo palasport di Salerno
Ecco il nuovo palasport di Salerno
Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Ecco il nuovo palasport di Salerno Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito