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Disinnesco ordigni bellici tra Eboli e Battipaglia: scattano le limitazioni al traffico sulla A2 del Mediterraneo

Nella giornata di domenica 12 aprile, lungo la  A2 “Autostrada del Mediterraneo” sarà attiva la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, a partire dalle ore 7.00 e fino alla conclusione delle attività

Comunicato Stampa

In occasione delle operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel territorio comunale di Eboli, nella giornata di domenica 12 aprile, lungo la  A2 “Autostrada del Mediterraneo” sarà attiva la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, a partire dalle ore 7.00 e fino alla conclusione delle attività.

Ecco le info utili

Durante la chiusura, sarà interdetto il tratto compreso tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia, per la rimozione del primo ordigno bellico e tra gli svincoli di Campagna ed Eboli, per la rimozione del secondo ordigno.I percorsi alternativi, individuati su strade provinciali e comunali, saranno segnalati in loco mediante apposita segnaletica di cantiere.

Per il traffico di lunga percorrenza, ai veicoli provenienti da sud (Calabria), viene consigliata l’uscita allo svincolo di Contursi con proseguimento lungo la SS 691 “Fondo Valle Sele”, quindi sulla SS 7 Appia in direzione Avellino, con rientro in A16 Napoli–Bari allo svincolo di Avellino Est; Ai veicoli provenienti dall’asse Taranto–Potenza, viene consigliato di utilizzare la SS 658 Potenza–Melfi e proseguire sulla SS 655 Bradanica in direzione Candela, con immissione in A16 Napoli–Bari.

Percorsi analoghi, in direzione inversa, sono consigliati per i veicoli provenienti da nord.Le modalità di gestione delle attività e i percorsi alternativi sono stati condivisi nel corso di un incontro in sede di COV presso la Prefettura di Salerno con tutti gli enti coinvolti, al fine di garantire il massimo livello di sicurezza e il corretto svolgimento delle operazioni.

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