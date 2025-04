Diocesi salernitane si uniscono in preghiera per Papa Francesco

La Diocesi di Vallo della Lucania e l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno si mobilitano per onorare la memoria di Papa Francesco, deceduto lunedì 21 aprile 2025. In risposta all’invito del Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della CEI, le comunità locali si uniranno in preghiera mercoledì 23 aprile.

Vallo della Lucania: veglia di preghiera in Cattedrale

A Vallo della Lucania, il Vescovo Vincenzo Calvosa ha convocato i presbiteri e i fedeli della diocesi per una Veglia di Preghiera in suffragio di Papa Francesco. L’evento si terrà nella Cattedrale alle ore 19:00.

Salerno-Campagna-Acerno: veglie foraniali e celebrazione in Cattedrale

L’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi, ha invece disposto che in ciascuna Forania si tenga una Veglia di preghiera per il Pontefice. Mercoledì sera, in una chiesa giubilare designata dal Vicario foraneo, si svolgerà un’unica celebrazione. Per le Foranie di Salerno est e Salerno ovest, la Veglia è prevista il 23 aprile 2025, alle ore 20:30, presso la Cattedrale.

Schemi di preghiera predisposti dall’Ufficio Liturgico Nazionale

L’Ufficio Liturgico Nazionale ha fornito due schemi di preghiera: uno per la Veglia e uno per il Santo Rosario, per guidare le celebrazioni in ricordo del Santo Padre.

Unione nella preghiera per il Pontefice

L’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno si unisce così al cordoglio nazionale, rispondendo all’invito del Cardinale Zuppi, per ricordare Papa Francesco, salito al Cielo alle 7:35 di lunedì 21 aprile 2025.