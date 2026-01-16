Dimissioni Napoli, Somma e Del Mastro (FdI): “Un momento irreale”

“Oggi c’è stato il primo consiglio provinciale post elezioni ma quello che doveva essere il punto di ripartenza con emozione ed entusiasmo invece si è rivelato un momento quasi irreale”. Inizia così l’intervento di Antonio Somma e Modesto Del Mastro, consiglieri provinciali in quota Fratelli d’Italia, sulle dimissioni del presidente Vincenzo Napoli poco dopo il consiglio provinciale.

La nota dei consiglieri

“Da tempo di programmazione a tempo di saluti. Le dimissioni di Napoli, su cui come gruppo consiliare pure avevamo chiesto si facesse chiarezza durante la seduta odierna, sono intervenute inesorabilmente al termine di un fugace e quasi “fastidioso” consiglio. Da un lato la solidarietà umana per uno psicodramma vissuto dallo stesso Napoli dall’altro la ferrea condanna di una decisione obbligata, non collegata di certo all’amministrazione ed all’interesse dei cittadini, ma piuttosto a liberare la sedia tenuta calda in attesa del “nuovo” arrivo. Un’operazione, l’ennesima, fatta sulla testa dei cittadini che svilisce ulteriormente la credibilità delle istituzioni ed allontana i cittadini sempre più dalla politica”.

“Come rappresentato stamattina in Consiglio, noi come gruppo continueremo a lavorare per i cittadini e per le comunità a prescindere dal nostro interlocutore. Di certo, però, si è conclusa una delle peggiori telenovele della storia della nostra provincia che ha sottratto tempo e “fogli” alla risoluzione delle tante problematiche di cui è afflitta la nostra provincia”.