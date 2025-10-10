Dimissioni da assessore regionale e passaggio in Forza Italia per Nicola Caputo

Con una nota diramata sabato 4 settembre, Nicola Caputo ha reso noto di aver rassegnato le dimissioni dall’incarico di assessore all’Agricoltura della Regione Campania.

Caputo era stato designato il 28 settembre 2020. Per lui ora una nuova avventura che in vista delle prossime elezioni regionali non sarà al fianco del centro-sinistra, bensì in Forza Italia.

Il benvenuto in Forza Italia

“Do il benvenuto a Nicola Caputo in Forza Italia, la vera casa del popolarismo e del liberalismo europeo. La sua scelta conferma che il nostro partito rappresenta oggi il punto di riferimento naturale per chi crede nella politica del fare, nella responsabilità e nella serietà delle istituzioni”, dichiara il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico.

“La decisione di Caputo – prosegue Bicchielli – testimonia come Forza Italia sia sempre più attrattiva per chi vuole contribuire, con equilibrio e competenza, alla costruzione di un centrodestra europeo, moderno e pragmatico. Il merito di questa crescita va anche al lavoro appassionato e determinato del segretario regionale Fulvio Martusciello, che sta guidando con visione e concretezza il radicamento del partito in Campania, interpretando al meglio il ruolo conferitogli da Antonio Tajani e i valori della grande famiglia del Partito Popolare Europeo”.

“Oggi – conclude – chi sceglie Forza Italia sceglie il campo della serietà, della concretezza e della buona politica. Con la sua esperienza amministrativa e la sua sensibilità politica Nicola Caputo afforzerà ulteriormente il progetto di una forza moderata al servizio del Paese e delle sue comunità”.