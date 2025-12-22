Dieci anni di musica e fede: il Coro Interparrocchiale San Costabile festeggia con il Concerto di Natale

Castellabate si prepara a vivere una serata di grande intensità spirituale e culturale. Il prossimo 26 dicembre, alle ore 19.30, nello splendido scenario del Santuario di Santa Maria a Mare, il Coro Interparrocchiale San Costabile celebrerà il suo decimo anniversario con il tradizionale Concerto di Natale, che quest’anno assumerà un valore ancora più speciale.

10 anni di attività

Nato dieci anni fa per volontà di don Pasquale Gargione e don Roberto Guida, all’indomani del loro insediamento nelle comunità parrocchiali di Castellabate, il coro è diventato nel tempo una delle realtà musicali e spirituali più apprezzate del territorio. Una corale che con il passare del tempo è cresciuta, si è consolidata e ha saputo unire persone, voci e comunità.

Il Coro Interparrocchiale San Costabile è un coro polifonico composto da circa 40 elementi, provenienti non solo dalle diverse parrocchie di Castellabate ma anche dai comuni limitrofi. Il repertorio è prevalentemente sacro e classico, eseguito con rigore, passione e grande attenzione liturgica.

Numerose le partecipazioni a eventi religiosi di rilievo: dalle ordinazioni diaconali e sacerdotali, alla Santa Messa dell’Immacolata Concezione celebrata nel 2023 al Santuario di Montevergine, fino alla Santa Messa del 2024 nell’Abbazia Benedettina della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni, in occasione del pellegrinaggio della Società di Mutuo Soccorso “Libertà e Lavoro” di Castellabate. Senza dimenticare la partecipazione al pellegrinaggio mariano al Santuario di Pompei e tante altre celebrazioni che hanno segnato il cammino del coro.

La serata del 26 dicembre

Il Concerto di Natale del 26 dicembre rappresenta uno dei momenti più amati e partecipati dell’anno. Un evento che unisce musica, preghiera e tradizione e che, per questo decimo anniversario, sarà impreziosito dalla presenza dalla partecipazione della cantante Paola Tozzi, rendendo la serata ancora più solenne ed emozionante, sotto la direzione di Fortunato Giuseppe e Daniela Verrone.